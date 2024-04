Zatkało nas, widząc to nagranie z najgorętszą dziennikarką TVP. Sylwia Dekiert w naturalnym wydaniu. Poszła na całość

Oni będą wspinać się po medale. 100 dni do igrzysk olimpijskich w Paryżu

Sylwię Dekiert można określić jako jedną z najpopularniejszych dziennikarek i prezenterek sportowych w Polsce. Doświadczona reporterka od lat związana jest z Telewizją Polską i pracowała przy najważniejszych imprezach sportowych. Zazwyczaj możemy zobaczyć ją przy okazji meczów piłkarskich, czy też sportów walki, a przede wszystkim boksu. Podczas zbliżającego się Euro o igrzysk olimpijskich telewidzowie mogą być pewni, że Dekiert niejednokrotnie pojawi się na ekranach telewizorów. 45-latka ostro pracuje nad tym, aby przed kamerami wciąż prezentować się świetnie.

Dekiert wylewa poty na siłowni

Fani prezenterki cenią ją nie tylko za świetne prowadzenie studia, ale również za urodę, która zachwyca. Dekiert doskonale wie, że najlepszym sposobem na utrzymanie świetnej sylwetki i formy jest oczywiście praca na siłowni. Dziennikarka TVP już w przeszłości pokazywała urywki swojej pracy z trenerem. Nie inaczej było i tym razem. W mediach społecznościowych opublikowała wymowne nagranie.

Na krótkim wideo widzimy, jak Dekiert pracuje nad mięśniami nóg i wykorzystuje do tego przede wszystkim ciężar swojego ciała na specjalnej maszynie. - Rozgrzewka z Tomkiem Szumnym i weź później szpilki załóż - napisała Dekiert w opisie do nagrania. Można się więc domyślać, że trening nie należał do najłatwiejszych. Ale czego nie robi się dla zdrowia?

Gamrot jasno o swojej przyszłości: Potrzebuję dwóch wygranych, by dostać walkę o pas