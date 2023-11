Aleksander Śliwka z mocnym apelem! Te sytuacje nie wróżą nic dobrego dla polskiej siatkówki, niewyobrażalne natężenie

Prezes ZAKSY Kędzierzyn o trudnej sytuacji w klubie i pladze kontuzji. „Jeśli ktoś czuje się przemęczony, trzeba go wysłuchać”

Mariusz Wlazły znowu w Bełchatowie. Został ciepło przyjęty, był szczerze wzruszony tym, co go spotkało

To byłby hit!

Po tak znakomitych osiągnięciach podczas sezonu reprezentacyjnego, wszyscy kibice z pewnością nie mogli się doczekać klubowej rywalizacji, gdzie nigdy nie brakuje wielkich emocji. Niestety zbyt duże natężenie od samego początku nie zwiastowała nic dobrego. Kolejne kontuzje i problemy kadrowe praktycznie od początku prześladują większość klubów w PlusLidze. W ostatnim czasie na ten temat wypowiedział się Sebastian Świderski, jak chce temu zaradzić w przyszłości. - Dodatkowo, jeśli PlusLiga zostanie zmniejszona do 14 ekip, to zostaną jeszcze ekstra cztery wolne terminy. To wszystko razem, w naszej ocenie, przełoży się na wyższą jakość spotkań i wpłynie pozytywnie na nasze zdrowie. Mamy w tej chwili w naszej lidze wszystkie mecze w telewizji, ale nie wiem, czy kibice są fanami spotkań, w których brakuje w jednej ekipie trzech, a w drugiej czterech zawodników. Nie ma dziś czasu, żeby się podleczyć, wykurować, gdy gramy cały czas dwa spotkania w tygodniu, więc często muszą wybiegać na boisko zawodnicy inni, dużo jest rotacji w składach - zapowiedział prezes PZPS.

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Dalej

Aleksander Śliwka nie mógł się powstrzymać! Reprezentant Polski wystosował mocny apel

W rozmowie z portalem "PlusLiga.pl" swoje zdanie na temat sytuacji w lidze wypowiedział Aleksander Śliwka. - Mamy w tej chwili w naszej lidze wszystkie mecze w telewizji, ale nie wiem, czy kibice są fanami spotkań, w których brakuje w jednej ekipie trzech, a w drugiej czterech zawodników - przekazał przyjmujący.

Jeden z filarów reprezentacji Polski odniósł się do zmian, jakie mają nastąpić kalendarzach CEV i FIVB. - W latach bez igrzysk olimpijskich będą rozgrywane tylko dwa turnieje w sezonie kadrowym, trudniej będzie tylko w 2028 roku, gdy po igrzyskach mają się odbyć jeszcze mistrzostwa Europy. Od 2025 do 2027 roku będą rozgrywane w każdym sezonie tylko Liga Narodów i mistrzostwa Europy czy świata. Taka decyzja oznacza, że będzie sporo więcej czasu na granie w ligach, w porównaniu z obecną sytuacją - podsumował Śliwka.

Warto zaznaczyć, że taka sytuacja w PlusLidze może mocno wpłynąć na wyniki reprezentacji Polski w przyszłym sezonie. Przy tak ogromnym natężeniu gry, kontuzje są nieuniknione, a cel w przyszłym sezonie jest jeden, czyli medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.