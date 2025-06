Polska – Holandia: transmisja na żywo TV i stream online. Gdzie oglądać mecz Ligi Narodów siatkarzy 11.06.2025?

Sebastian Świderski nie ma co do tego złudzeń! Jasny komentarz w sprawie Nikoli Grbicia

Liga Narodów będzie pierwszymi rozgrywkami, w jakich udział wezmą polscy siatkarze po powrocie z igrzysk olimpijskich w Paryżu, gdzie zdobyli srebrny medal. Jednak zespół rywalizujący w chińskim Xi'an różni się kompletnie od tego, który walczył o najwyższe cele w stolicy Paryża. Takie nazwiska jak Firlej, Kozub, Nasewicz, Gierżot czy Zaleszczyk nie kojarzą się raczej z pierwszą kadrą reprezentacji Polski, a Nikola Grbić zabrał do Chin aż... 7 debiutantów w Lidze Narodów! Nie jest to jednak niczym nowym, ponieważ często Liga Narodów jest traktowana bardziej jako poligon doświadczalny, a tym bardziej pierwsze spotkania.

Sytuację, w której znalazł się polski zespół, skomentował Sebastian Świderski, który niedawno został ponownie wybrany prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sternik polskiej siatkówki w pełni rozumie poczynania selekcjonera. – Zmiany są potrzebne, żeby był cały czas dopływ świeżej krwi do reprezentacji. To nastąpiło w tym momencie. Trzeba kiedyś dać młodym szansę, ogrywać ich. Ale to nie jest pierwszy rok, trener Grbić już kolejny raz pokazuje, że początek Ligi Narodów traktuje jako szansę dla młodszych, mniej dojrzałych - by mogli się ogrywać i obcować z najlepszymi - powiedział Świderski, cytowany przez portal "Interia Sport".

Mecz Polska – Holandia w Lidze Narodów siatkarzy odbędzie się w w środę, 11 czerwca, już o godzinie 7:30 polskiego czasu! Transmisja na żywo z meczu Polska – Holandia dostępna będzie na kanale Polsat Sport 1, stream online będzie dostępny w usłudze Polsat Box GO. Darmowa relacja na żywo z meczu Polska – Holandia na naszej stronie sport.se.pl, bądźcie z nami!