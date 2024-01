Kamery przyłapały najpiękniejszą polską siatkarkę. Ale dekolt! W takim wydaniu skusiłaby nawet Adama

Legendarny trener ma apel do szefostwa Zaksy Kędzierzyn: Proszę, zróbcie to z klasą!

Transfer Wilfredo Leona do Polski możliwy? To byłby prawdziwy hit, mowa o utytułowanym klubie

Martyna Grajber to jedna z najpopularniejszych polskich siatkarek. Przez lata stanowiła o sile reprezentacji Polski, ale od kiedy tę przejął Stefano Lavarini, straciła miejsce w składzie. Być może 28-latka zyska uznanie selekcjonera na nowej pozycji - w tym sezonie przestawiła się z przyjęcia na libero. W nowej roli należy do czołówki Tauron Ligi i wydatnie przyczynia się do dobrych wyników Chemika Police. W piątek wraz z koleżankami wygrała na wyjeździe z ŁKS-em Łódź 3:1, z czego mogła cieszyć się z mężem. Jan Nowakowski jest siatkarzem Bogdanki LUK Lublin i grał swój mecz w sobotę. Grajber postanowiła odwiedzić ukochanego i na żywo dopingowała go przeciwko Skrze Bełchatów. Ten fakt nie umknął operatorom Polsatu, którzy przyłapali ją w trakcie transmisji!

Martyna Grajber przyłapana przez kamery. Kuszący dekolt

Grajber wykorzystała okazję, by pojawić się w hali w niesportowym wydaniu. Zazwyczaj czyni to w siatkarskim stroju, a tym razem mogła wspierać męża w stylowej kreacji. Piękna siatkarka postawiła na czarną marynarkę, pod którą znajdowała się bluzka w tym samym kolorze. Uwagę przykuwał też wyraźnie zaznaczony dekolt, co dało o sobie znać w trakcie transmisji. Kamery Polsatu przyłapały Grajber na początku drugiego seta. Skra prowadziła wówczas 8:6, ale serwowali lublinianie. 28-latka uważnie się temu przyglądała, choć poprawiała też akurat włosy. Ten uroczy moment został nagrany i pokazany, więc nic dziwnego, że trafił do mediów społecznościowych.