Najpiękniejsza tenisistka świata poszła na całość. Internauci oniemieli. Naprawdę to pokazała

Genie Bouchard jak mało kto w świecie tenisa potrafi rozpalić internet. Tenisistka, która obecnie zdecydowanie czasu więcej spędza na grze w pickleballa, od wielu lat słynie nie tylko z umiejętności. Była finalistka Wimbledonu szybko stała się światową gwiazdą także ze względu na zjawiskową urodę. Później równie szybko spadła z czołówki rankingu i już nigdy do niej nie wróciła. Mimo to, cieszy się nawet większym zainteresowaniem niż Iga Świątek czy Aryna Sabalenka. Profil 30-letniej Kanadyjki na Instagramie stał się jej wizytówką. Bouchard poza kortem zaczęła sobie radzić lepiej niż na nim, a media społecznościowe stały się jednym z głównych narzędzi jej działalności. Widać to praktycznie codziennie.

Najpiękniejsza tenisistka świata rozgrzała fanów do czerwoności. Zrzuciła ubrania, a ci oszaleli! Chcą jej płacić za rozbierane zdjęcia

Internet zapłonął po zdjęciach Genie Bouchard

Kanadyjka publikuje posty w social mediach równie często, jak odbija piłkę. Zwłaszcza gdy ma ku temu jakąś okazję, a tych w jej życiu nie brakuje. Bouchard jest zapraszana w wiele miejsc, ma pieniądze na liczne wyjazdy i zarabia także na tym. Nic dziwnego, że ostatnio nie miała żadnych oporów, aby pochwalić się zdjęciami z imprezy, na której poszła na całość ze strojem. Piękna tenisistka przebrała się za krowę!

Był to jednak specjalny strój z wycięciami podkreślającymi jej wytrenowaną sylwetkę. Bouchard w tym odjechanym wydaniu i tak zachwyciła fanów. Ci zasypali ją komplementami. Sesja w niecodziennym przebraniu zgromadziła kilkadziesiąt tysięcy polubień i ponad 700 komentarzy. Zdecydowana większość z nich wyrażała zachwyt nad kanadyjską pięknością. Zdjęcia, które wywołały aż takie poruszenie, znajdziesz poniżej. Z kolei w powyższej galerii jeszcze więcej gorących ujęć Genie Bouchard.