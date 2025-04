Sparta Wrocław - Motor Lublin: PGE Ekstraliga (27.04.2025) - bonus 199 zł za typ na zwycięzcę!

Sparta Wrocław - Motor Lublin: kto faworytem do wygranej?

Przy tak ważnych spotkaniach ciężko stwierdzić, kto jest faworytem do wygranej. Sparta Wrocław ma bardzo silny skład i zawodników świetnie spasowanych pod własny tor. Dużo zależeć może od żużlowców U-24, którzy muszą pokazać się z jak najlepszej strony. Motor posiada mistrzowski skład seniorski, który potrafi dopasować się do każdego przeciwnika. Dla bukmacherów delikatnymi faworytami starcia są gospodarze, którzy obecnie są czwartą drużyną w klasyfikacji PGE Ekstraligi. Czy po tym meczu się to zmieni?

Dla wszystkich, którzy nie mają jeszcze konta w STS, bukmacher przygotował ciekawą promocję. Jest nią bonus 199 zł za typ na zwycięzcę dowolnego meczu 2. kolejki PGE Ekstraligi, a więc także Sparta Wrocław - Motor Lublin. Oto, co musisz zrobić, by wziąć udział w tej promocji:

Załóż nowe konto z kodem promocyjnym PROMOTOP Zaznacz przy rejestracji zgody marketingowe Obstaw zakład SOLO lub AKO z oferty przedmeczowej na zwycięzcę meczu Sparta Wrocław - Motor Lublin za minimum 2 zł Jeśli Twój typ okaże się trafiony, STS przyzna Ci bonus w wysokości 199 zł.

Pamiętaj, że do promocji zalicza się wyłącznie pierwszy zakład z konta depozytowego. Bonus będzie można wykorzystać na dalsze zakłady zgodnie z zasadami obrotu. Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie bukmachera.

W poprzednim roku na torze we Wrocławiu ekipy Sparty i Motoru mierzyły się dwukrotnie. W fazie zasadniczej wygrała Sparta stosunkiem 49:41, natomiast w finale Play-off góra byli przyjezdni, a wynik meczu to 43:47. W obu meczach nie brakowało emocji, a najlepszym zawodnikiem gospodarzy był lider Sparty, czyli Artiom Łaguta. Zdobył on kolejno 13+1 oraz 16+1 punktów. Co ciekawe, w obu meczach żaden z zawodników Motoru nie zdobył więcej niż 9 punktów. Czy tym razem będzie podobnie?

W STS znajdziesz wiele kombinacji zakładów na żużel. Ten bukmacher posiada typy na wygranych, handicapy punktowe, zdobycze punktowe zawodników oraz zakłady łączone. STS jest bukmacherem, u którego obstawianie żużla jest w pełni legalne.

Sparta Wrocław - Motor Lublin: gdzie obejrzeć? Transmisja meczu

Spotkanie Sparta Wrocław - Motor Lublin rozpocznie się o godzinie 19:30. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Canal+Sport oraz w telewizji internetowej Canal+.

Materiał powstał we współpracy z Better Collective Polska. Zakłady bukmacherskie są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (18+) i wiążą się z ryzykiem. Operatorzy na stronie posiadają licencję Ministerstwa Finansów. Gra u firm bez licencji jest nielegalna. Graj odpowiedzialnie.