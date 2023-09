GROMDA 14 TV gdzie oglądać GROMDA 14 PPV dzisiaj STREAM ONLINE. GROMDA 14 NA KTÓRYM KANALE GROMDA 14 TRANSMISJA NA ŻYWO LIVE. GROMDA PPV ile kosztuje?

Artur Binkowski stoczy pożegnalną walkę! Znamy szczegóły. "Orzeł Biały" wróci na ring jeszcze we wrześniu

To już pewne! Popek zawalczy na gołe pięści, szef Gromdy wszystko zdradził

Jedzie na obóz do Zakopanego

GROMDA 14 PPV gdzie oglądać GROMDA 14 TV NA ŻYWO dzisiaj GROMDA 14

Wakacje dobiegły końca, rok szkolny się zaczął, a to znak, że czas najwyższy, aby do gry wróciła najbardziej krwawa federacja sportów walki w Polsce! Oczywiście chodzi o niezastąpioną GROMDĘ, która ostatni raz wydarzenie zorganizowała w maju i fani na pewno stęsknili się za wieloma ekscytującymi pojedynkami na gołe pięści. Po raz czternasty już twardziele spotkają się w Pionkach, gdzie zobaczymy kilka mocnych pojedynków. Podczas GROMDA 14 nie zabraknie doskonale znanych twarzy z poprzednich edycji. Do ringu ponownie wejdzie m.in. Łukasz "Goat" Parobiec i dawno niewidziany Vasyl "Vasyl" Halych. Rzecz jasna odbędzie się również turniej, w którym wystartuje ośmiu śmiałków.

GROMDA 14 na którym kanale? GROMDA 14 TRANSMISJA PPV jak kupić?

Tym razem wezmą w nim udział: "Spejson", "Cycu", "Basque", "Maniu", "Buła", "Ragnar", "Koala" i "Arczi". Walki na gołe pięści w małym ringu 4x4 mogą wykończyć naprawdę każdego, a zwycięzcą będzie najtwardszy z uczestników.

Gala GROMDA 14 odbędzie się w piątek 8 września. Transmisja dostępna będzie jedynie w usłudze PPV, którą można wykupić na stronie gromda.tv. Cena zaczyna się od 34,99 zł. Początek gali zaplanowano na godzinę 20:00. Relacja z gali GROMDA 14 na żywo w Internecie na stronie sport.se.pl. Zapraszamy!