Joshua - Wallin TV gdzie oglądać? Walka Joshua - Wallin na którym kanale? Joshua - Wallin 23.12 stream online live w internecie. Joshua - Wallin czy można oglądać za darmo?

Joshua - Wallin ppv jak kupić? Joshua - Wallin gdzie oglądać tv?

Joshua po dwóch porażkach z Ołeksandrem Usykiem nie poddał się i robi wszystko, by wrócić na szczyt. Brytyjczyk po przegranych z Ukraińcem zanotował dwie wygrane (z Jermainem Franklinem oraz Robertem Heleniusem), a kolejny pojedynek stoczy już w sobotę na niezwykle interesująco zapowiadającej się gali w Rijadzie. Rywalem "AJ'a" będzie Wallin, który z 27 walk przegrał tylko jedną. Szwed we wrześniu 2019 roku musiał uznać wyższość samego Tysona Fury'ego, ale niespodziewanie sprawił "Królowi Cyganów" wiele problemów i ostatecznie faworyt wygrał "tylko" na punkty. Choć w stawce sobotniej batalii nie będzie żadnego pasa, to Joshua ma się o co bić. Wiele bowiem wskazuje na to, że w przypadku zwycięstwa Brytyjczyk w kolejnym pojedynku zmierzy się Wilderem! Jeśli oczywiście Amerykanin na tej samej gali w Rijadzie upora się z Josephem Parkerem.

Joshua - Wallin na którym kanale 23.12? Joshua - Wallin stream online live

- Walka z Wilderem to duża rzecz i dobrze mieć szerszą perspektywę, ale mój główny cel to w tej chwili Wallin i na temat Wildera na razie nie chciałbym się wypowiadać. Wallin ma szanse na zwycięstwo, chce zostać mistrzem świata wagi ciężkiej, ale moim zadaniem jest pokrzyżować jego plany. Obaj mamy swoje cele, ale na koniec tylko jeden z nas będzie zwycięski - powiedział Joshua. Kciuki za "AJ'a" trzyma... Wilder, który zdradził, że za ewentualny bój z Brytyjczykiem ma zarobić 50 milionów dolarów! - Myślę, że Joshua to wygra, o ile będzie miał wszystko poukładane w głowie. Jeśli wyjdzie do ringu pewny siebie i z wolą zwycięstwa to zrobi robotę. Ale jeśli będzie myślał o tym co potem, to może mieć spore kłopoty. Przekonamy się jak to będzie, ale sądzę, że on jednak wygra, mam taką nadzieję. Jeżeli obaj zwyciężymy w sobotę, czekają nas wielkie rzeczy - zaznaczył Wilder.

Gala w Arabii Saudyjskiej odbędzie się w sobotę 23 grudnia. Transmisja dostępna będzie jedynie na płatnej platformie DAZN. Aby nabyć dostęp trzeba opłacić zarówno subskrypcję DAZN oraz usługę PPV gali w Arabii Saudyjskiej. Cena za samo PPV to 69,99 zł, ale do tego trzeba doliczyć koszt miesięcznego abonamentu. Gala rozpocznie się o 17:00. Relacja z Gali w Arabii Saudyjskiej na żywo w internecie na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!