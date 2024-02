Mateusz Masternak bez skrępowania pokazał, jak wygląda jego ciało. To zdjęcie budzi mocne uczucia

Mateusz Masternak szybko powiększa popularność w ojczyźnie. Dzięki dobremu przygotowaniu do kolejnych bokserskich wyzwań, "Master" daje nadzieję na odrodzenie się tej dyscypliny w naszym kraju. Polak, nawet gdy nie odnosi w ringu powodzenia, to zostawia tam całe serce i prezentuje dość atrakcyjny dla widowni styl. Jego kolejne wpisy na Instagramie spotykają się z coraz cieplejszym przyjęciem, a co najważniejsze dla sportowca - trafiają do znacznie większej liczby fanów niż jeszcze całkiem niedawno. Jedno z ostatnich zdjęć Masternaka okazało się prawdziwą gratką dla obserwujących.

Mateusz Masternak bez koszulki

Choć pięściarze i generalnie zawodnicy sportów walki z reguły nie muszą narzekać na brak kondycji i rzeźbę, to aż takie mięśnie i szeroka klata jak u Mateusza Masternaka, to jednak wciąż prawdziwa rzadkość. "Master" na Instagramie pokazał fotkę z salki treningowej bez koszulki i trzeba przyznać, że to ciało budzi respekt nawet wśród najbardziej sceptycznie nastawionych do tego sportowca znawców boksu.

Jednoznaczne opinie o ciele Masternaka

Mateusz Masternak mógł szybko przeczytać sporo komplementów na swój temat. Fani byli pod wrażeniem jego pracy nad sobą. Nie tylko więc w pięściarstwie zrobił on znaczny postęp. Również nie próżnuje na siłowni, a to przecież również musi zaprocentować w ringu.