Afera Popka. Mirosław Okniński zaorał rapera po wycieku obrzydliwego wideo. Padły bezlitosne słowa

Popek ma bardzo poważne problemy. Popularny raper słynie m.in. z projektu „Gang Albanii”, a także swoich występów dla różnych organizacji sportów walki. Do niedawna Popek był także twarzą GROMDY, federacji starć na gołe pięści. W niedzielny wieczór w sieci pojawiło się szokujące nagranie z udziałem „Króla Albanii”, który miał dopuszczać się okrutnych czynów.

Po nagraniu raper wystosował krótkie oświadczenie, w którym przeprosił za swoje zachowanie. Wypowiedział się także szczerze na temat swoich problemów z alkoholem i narkotykami.

Afera Popka. Świat sportów walki ostro o zachowaniu rapera

Głos w sprawie zachowania Popka zabrało wiele postaci ze świata sportów walki. Jednym z pierwszych był Marcin „Różal” Różalski, który mocno skrytykował byłego zawodnika KSW czy FAME MMA.

Z kolei GROMDA, której twarzą był Popek zdecydowała się na natychmiastowe zerwanie dalszej współpracy. Kolejną osobą, która wypowiedziała się na temat „Króla Albanii” był trener Mirosław Okniński.

Mirosław Okniński zaorał Popka. „Debil przez duże D”

Raper spotkał się z ostrą reakcją Mirosława Oknińskiego, który jest pionierem i legendą polskich sportów walki. Trener był gościem kanału „FanSportu TV”, gdzie ostro wypowiedział się na temat Popka.

- Popek swoim zachowaniem pokazał, że jest kompletnym debilem. Debilem przez duże „d”. Dla niego nie ma tu miejsca. Powinien być odsunięty ze wszystkich wydarzeń sportów walki. To, co pokazał, to jest dno dna. Chyba gorzej nie można, choć pewnie wymyśliłby coś głupszego. Powinien być wykluczony ze społeczności MMA. Był kiepskim zawodnikiem, a tym zachowaniem przekreślił swoją osobę – powiedział Okniński.

Zdaniem trenera, organizacje powinny pójść nawet o krok dalej! - Ta osoba nie powinna być zapraszana na gale MMA, nie powinna być twarzą GROMDY. Powinien być kopnięty w tyłek. To, co zrobił to jest zezwierzęcenie. Szok! - zakończył temat.