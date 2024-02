Mamy najnowsze informacje z prokuratury w sprawie Popka. Paweł Mikołajuw w poważnych tarapatach

Afera z Popkiem rozpaliła polskie media w niedzielę, a we wtorek Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformował, że cała sprawa została zgłoszona do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Ta prowadziła początkowo czynności organizacyjne i musiała zarejestrować zawiadomienie. "Super Express" ustalił w czwartek najnowsze informacje. - Sprawa zgodnie z właściwością zostanie przekazana Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów, która podejmie dalsze czynności w sprawie - przekazał nam prok. Szymon Banna, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Oznacza to, że organy ścigania zajmą się zachowaniem Popka, co może doprowadzić do postawienia mu zarzutów.

Prokuratura zajmie się sprawą Popka. Najnowsze informacje

"Mężczyzna znęcał się nad zwierzętami i dopuszczał się wobec nich aktów zoofilskich. Dodatkowo na światło dzienne wyszły nagrania, na których ten sprawca zmusza do udziału w patologicznych nagraniach 4-letnie dziecko. Nasza organizacja przekazała również prokuraturze materiały, na których ten sprawca prezentuje nagrania, w których pochwala przemoc wobec kobiet i znęcanie się nad innymi osobami" - można przeczytać w oświadczeniu Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Prokuratura odniesie się do tych oskarżeń.