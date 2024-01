Popek w ogromnych tarapatach! Sprawa obrzydliwego wideo trafiła do prokuratury. Zgłoszono mnóstwo dowodów

Niepokojące nagrania wideo z udziałem Popka regularnie pojawiały się w sieci. Najczęściej dotyczyły nietypowego zachowania freak-fightera na koncertach czy w miejscach publicznych. Niedzielne materiały przekroczyły jednak wszelkie granice dobrego smaku. W sieci pojawiło się nagranie, w którym Popek zachowywał się szokująco.

- Cały film udostępnię odpowiednim organizacjom. Na filmie Popek wyjmuje penisa, podchodzi do psa i masturbuje się, potem dotyka i bije penisem psa po pysku. Pies ucieka, a on idzie za nim - opisywał ocenzurowane fragmenty „Psychotrop”, który ujawnił całą sprawę.

Popek o aferze z jego udziałem: Chciałem zrobić sobie żarcik

Nie trzeba było długo czekać, a do sprawy odniósł się sam Popek, który przyznał, że nie wszystko z jego głową było w porządku, zwłaszcza z powodu narkotyków i alkoholu.

- Po***ało mi się w głowie. Chciałem zrobić sobie żarcik, z którego nie jestem dumny... Nie ru***łem żadnych owczarków. Nie sr***m prostytutce do ryja. No ch***wo na maksa nie, ale... No do***ałem. Przepraszam. To nie było śmieszne - opowiedział samozwańczy „Król Albanii”.

Na jego nieszczęście, nie wszyscy uznali to wideo za żart.

Sprawa Popka trafiła do prokuratury. Jest więcej dowodów?

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformował we wtorkowy poranek, że sprawa została zgłoszona do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Zarzutów jest znacznie więcej!

- Mężczyzna znęcał się nad zwierzętami i dopuszczał się wobec nich aktów zoofilskich. Dodatkowo na światło dzienne wyszły nagrania na których ten sprawca zmusza do udziału w patologicznych nagraniach 4 letnie dziecko. Nasza organizacja przekazała również prokuraturze materiały na których ten sprawca prezentuje nagrania w których pochwala przemoc wobec kobiet i znęcanie się nad innymi osobami – czytamy w oświadczeniu.

ZŁOŻYLIŚMY ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE PATOSTREAMERA PAWŁA MIKOŁAJUW PSEUDONIM "POPEK" Szanowni Państwo informujemy, że współpracując z organizacjami broniącymi praw zwierząt i dzieci złożyliśmy w dniu dzisiejszym do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu… pic.twitter.com/Xmye5XHnSO— Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich (@OmzRi) January 30, 2024