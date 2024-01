Kim jest Popek? Paweł Mikołajuw życie, kariera, partnerka. Popek Monster kto to? Popek dzieci, rodzina

Zmroziło nas po tym, co zobaczyliśmy u Michała Materli. Tragedia wisiała w powietrzu, ciarki przechodzą na samą myśl

Kim jest Paweł Mikołajuw? Popek kariera muzyczna

Paweł „Popek Monster” Mikołajuw urodził się w Legnicy 2 grudnia 1978 roku. Ogromną sławę i pieniądze zyskał przede wszystkim dzięki karierze muzycznej. W 2001 roku dołączył do zespołu hip-hopowego Firma, którego był członkiem przez wiele lat. W 2007 roku wyjechał do Wielkiej Brytanii przez problemy z prawem, ale po kilku latach nakaz jego aresztowania uchylono i mógł wrócić do kraju. W 2015 roku ukazał się debiutancki album nowego zespołu Popka, Gangu Albanii, z którym jest głównie kojarzony, a jednym z jego przydomków jest „Król Albanii”.

Popek kariera w MMA

Fanom sportu Paweł Mikołajuw nie był szerzej znany, a przynajmniej nie jako zawodnik. Jednak pierwszy kontakt z MMA miał on już w Wielkiej Brytanii w 2008 roku, stoczył wówczas trzy walki – dwie wygrane na Cage Rage i jedną przegraną w FX3 Fight Night. Później przez lata nie występował zawodowo, ale w 2016 roku został zakontraktowany przez KSW i stoczył walkę z Mariuszem Pudzianowskim, którą przegrał.

W KSW Popek stoczył jeszcze trzy walki – wygrał z Robertem Burneiką, a później przegrał z Tomaszem Oświecińskim i Erko Junem. Po dwóch latach przerwy od walk, w 2020 roku, zadebiutował we freak-fightach – na FAME 7 wygrał z Damianem „Stiflerem” Zduńczykiem. Później przegrał na FAME 13 z Normanem Parke, a następnie w walce bokserskiej na PRIME 4 pokonał go Kasjusz „Don Kasjo” Życiński.

Ostatnią dotychczas walkę Paweł Mikołajuw stoczył na gali GROMDA 15, gdzie przegrał z Maximem Bellamym. Popek jest jedną z twarzy tej federacji, organizującej walki na gołe pięści.

Paweł „Popek” Mikołajuw rodzina, dzieci, partnerka

Popek to z pewnością postać niezwykle kontrowersyjna. Jego życiu towarzyszyło wiele skandali obyczajowych, sam też przyznawał się do problemów z alkoholem i narkotykami. Nie raz miał on też problemy z prawem, przez które zresztą uciekał z Polski, ale nie zawsze był w stanie uniknąć odpowiedzialności i ma za sobą pobyt w więzieniu.

W ostatnich latach mogło się wydawać, że Popek nieco wyhamował ze swoim imprezowym trybem życia – wszedł w stały związek i ze swoją partnerką Katarzyną doczekał się dwójki dzieci, córki Julii i syna Borysa. Okazuje się, że raper nie jest w stanie uciec od swojej przeszłości i właśnie wybuchł kolejny skandal z jego udziałem – Popek został oskarżony o zoofilię.