Popek odniósł się do okropnych zarzutów. Przybity przeprosił za ohydne zachowanie. "To miał być żart"

Najświeższa i oczywiście wzbudzająca najwięcej emocji oraz kontrowersji to sprawa, która obecnie rozgrzewa opinię publiczną do czerwoności. W mediach społecznościowych pojawiło się bowiem nagranie, na którym według rapera Alana "Psychotropa" Gruchałę, Popek dopuścić się aktu zoofilii. Sprawa szybko nabrała tempa, wywołując chociażby bardzo mocny komentarz Marcina Różalskiego, który znany jest ze swojej walki o prawa zwierząt. Legendarny zawodnik sportów walki zaczął wręcz przeklinać Popka. Paweł Mikołajuw co prawda przeprosił publicznie za swoje zachowanie, jednak według najnowszych doniesień, sprawą miały zająć się już odpowiednie organy.

Marcin Różalski wpadł w furię i zaczął przeklinać Popka. Po oskarżeniach w stronę rapera nagrał kilkuminutową wiązankę

Największe skandale Popka. Nagi Paweł Mikołajuw przed lustrem, bulwersujące zachowanie wobec zwierząt

"Barwne" życie Popka, sprawia jednak, że nie pierwszy raz znalazł on się na ustach niemalże całej Polski, a jego fani z niepokojem mogli patrzeć na to, co dzieje się z ich idolem. W styczniu 2023 roku w mediach społecznościowych pojawiło się zaskakujące nagranie, na którym widoczny był Popek kompletnie nago, nagrywający przed lustrem materiał wideo najpewniej przeznaczony dla jakiejś kobiety. Wtedy Mikołajuw wywołał niemałe poruszenie, a wiele osób zobaczyło go w całej okazałości.

Popek z nagim penisem, obrzydliwe zachowanie przy zwierzętach. Największe skandale Pawła Mikołajuwa

Nie minęło dużo czasu, aby Mikołajuw znów zwrócił na siebie uwagę. Zaledwie chwilę po wycieku nagrania z nagim Popkiem, raper opublikował w mediach społecznościowych niepokojące nagranie, w którym zwraca się on najpewniej do kobiety, z którą nie miał dobrych relacji. Popek siedząc na lotnisku wyciągał na światło dzienne kolejne fakty ze swojego życia, a klimat materiału sprawiał, że jego fani mogli czuć się zaniepokojeni o stan swojego idola.