Jak można być takim zakłamanym, fałszywym, żeby małemu dziecku tak dokuczać? To tylko właśnie pokazuje tę waszą fajność, tę waszą równość, tę waszą taką „wszyscy bądźmy fajni", kochajmy się, tęcza, ojej. (...) Nie będę was nazywał, nawet nie będę wam ubliżał. Bo żeby komuś ubliżać, to ktoś musi to rozumieć. A wy nie rozumiecie nic. A dla rodziny Karola Nowrockiego dużo siły i spokoju. A dla córeczki, niech córeczka ma świadomość, że takich wujów jak ja to ma dużo więcej. I to, że ktoś tam swoje frustracje na nią wylewa, no dziecko to boli, bo to jest dziecko. Ale nic ci się nie stanie, kochana. Bo wujowie czuwają – zakończył Różal.