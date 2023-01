Wyciekło nagranie z nagim Popkiem! Gwiazdor PRIME MMA trzymał się za penisa przed lustrem, błyskawiczna reakcja

Piotr Świerczewski planuje wielki powrót do oktagonu? Rzuca wyzwanie Najmanowi i Murańskiemu!

Słuchacze Popka oraz fani freak-fightu doskonale wiedzą, że Paweł Mikołajuw jest bez dwóch zdań jedną z barwniejszych postaci w Polsce i niejednokrotnie robiło się już o nim głośno, chociażby kiedy popularność zyskiwał "Gang Albanii". Na swoje nieszczęście, ostatni rywal Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego na gali PRIME MMA 4 na własnej skórze przekonał się, że w internecie nic nie ginie i niekiedy różne treści mogą trafić do szerszego grona odbiorców, niż pierwotnie zakładano. A tak właśnie stało się, kiedy w sieci pojawiło się nagranie z nagim Popkiem.

Nagranie z nagim Popkiem wyciekło do sieci! Gwiazdor PRIME MMA stanął przed lustrem z penisem w ręku

Na filmie widać gwiazdora PRIME MMA oraz rapera, który początkowo stoi przed lustrem w toalecie, ze spuszczoną bielizną tak, że w odbiciu widać jego przyrodzenie, za które Popek się łapie nagrywając film wideo, przeznaczony najprawdopodobniej dla kobiety, która udostępniła go w internecie. Niedługo po tym, jak film ujrzał światło dzienne Popek za pośrednictwem swojego Instagrama dał do zrozumienia, że wie kto jest odpowiedzialny za publikację tego nagrania. Zobaczcie, co znajdowało się na filmie, klikając w galerię zdjęć poniżej!