Padniecie po zobaczeniu, jak Popek wyglądał bez blizn i tatuaży! Ciężko rozpoznać, że to naprawdę on, kolosalna zmiana

Jeśli szukać by najbardziej rozpoznawalnych gwiazd freak-fightowych gal oraz raperów w Polsce, to bez dwóch zdań Popek zaliczałby się do tego grona. Gwiazdor organizacji PRIME MMA, który na co dzień zajmuje się tworzeniem muzyki, przez lata swojej kariery zgromadził ogromną ilość fanów, którzy nie tylko słuchają jego kolejnych kawałków i płyt, ale także oglądają wszystkie walki. Dzięki temu Paweł Mikołajuw może zajmować się kolejnymi projektami, który wyraźnie się bawi. Niewiele osób może jednak wiedzieć, jak Popek wyglądał bez blizn na twarzy i wielu tatuaży, które zdobią jego ciało.

Tak Popek wyglądał bez blizn na twarzy i licznych tatuaży! Aż trudno uwierzyć, że to naprawdę on, przeszedł kolosalną przemianę

Ogromną sławę w Polsce Popkowi przyniósł "Gang Albanii". Wtedy też głośno zrobiło się m.in. o jego skaryfikacji, czyli celowym wykonaniu blizn na twarzy, co jak się okazało, znalazło wielu naśladowców. Nietrudno się jednak domyślić, że przed tymi wszystkimi zabiegami, wygląd Popka znacząco różnił się od tego, co możemy zauważyć teraz. Sprawdźcie, jak Paweł Mikołajuw wyglądał, zanim zdecydował się na blizny i tatuaże, zaglądając do naszej galerii zdjęć poniżej!