Okniński ujawnia tajemnice Diablo Włodarczyka! Pierwszy taki wywiad, powiedział to wprost

Walka Arkadiusza Tańculi z Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem miała być prawdziwym hitem na gali FAME MMA 19. Byłby to drugi były mistrz świata w boskie z Polski, który zdecydował się na przejście do świata freak-fightów. Niedługo po ogłoszeniu karty walk okazało się, że Włodarczyk w Krakowie nie wystąpi. Niewykluczone jednak, że Diablo podejmie jednak próbę wejścia w świat MMA. Mirosław Okniński w rozmowie z Andrzejem Kostyrą zdradził, że pięściarz szykuje się obecnie do kolejnej walki w boksie, ale po tym ma wrócić do niego na treningi. Całość materiału poniżej.

Okniński zdradza tajemnice Diablo Włodarczyka