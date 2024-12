Tak wygląda syn Dawida Kosteckiego. Poruszające podobieństwo! W 2025 roku ma stoczyć pierwszą walkę

- Dostałem propozycję walki od włodarzy organizacji. Zgodziłem się i myślę, że pokażę w oktagonie, co potrafię. Będę walczył w boksie. Trenowałem od dziecka z tatą czy chrzestnym, przydarzały się kontuzje, przez co miałem chwile przerwy. Wracam do tego i dam z siebie 200% - przyznał Dawid Kostecki junior w rozmowie z MMA.pl.