Tomasz Gromadzki w krwawej walce na MMA Attack 5. Brutalna precyzja! Krew szybko zalała twarz

MMA Attack 5. Tomasz Gromadzki wygrywa w krwawej bitwie

Tomasz Gromadzki po kilku miesiącach przerwy wrócił do walk. Po ostatniej porażce z Piotrem Tyburskim na FAME 22: Ultimate, znów wszedł do klatki – tym razem na MMA Attack 5. Jego przeciwnikiem był Paweł Hadaś, zawodnik znany z pojedynków między innymi dla organizacji FEN. Było to jego kolejne starcie bokserskie. Ostatnio wygrał z byłym zawodnikiem KSW Jasonem Radcliffem.

Walka z „Zadymą” nie poszła jednak po jego myśli. Gromadzki punktował kolejnymi uderzeniami przeciwnika i rozbił go kolejnymi ciosami. Były pięściarz i zawodnik FAME MMA czy GROMDY skończył starcie już w pierwszej rundzie.

Z każdą kolejną minutą twarz Hadasia coraz bardziej zalewała się krwią. Zawodnik MMA lądował na macie po kolejnych, skutecznych uderzeniach. Hadaś dotrwał do końca pierwszej rundy, ale starcie zostało przerwane przez lekarza w przerwie między odsłonami pojedynku.

Tomasz Gromadzki zdemolował Pawła Hadasia w walce wieczoru gali MMA Attack 5. Walka została przerwana przez lekarza po zakończeniu pierwszej rundy. #MMAAttack5 pic.twitter.com/NvfP8ARX2l— Adrian Szymański (@adrians_mma) February 1, 2025