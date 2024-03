Arkadiusz Tańcula wyzwany do walki! "Don Kasjo" nie szczędził wyzwisk, mocne słowa w kierunku gwiazdora FAME MMA

Różal oskarżony o wspieranie Putina! Chcą pociągnąć go do odpowiedzialności, padły poważne zarzuty!

Gala FAME MMA 20 jest już historią. Kibice najbardziej emocjonowali się, podczas wydarzenia wielkim turniejem, który zapewnił zwycięzcy aż 1,5 mln złotych nagrody. Natomiast finalista zainkasował 500 tysięcy. Triumfatorem okazał się Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka, który w drodze do zwycięstwa pokonał Arkadiusza Tańculę, następnie z kwitkiem odprawił Amadeusza "Ferrariego" Roślika, a w wielkim finale okazał się lepszy od Josefa Bratana. "Aroy" w oświadczeniu po walce zwrócił się do Kasjusza "Don Kasjo" Życzyńskiego. - (...) Wyciągam wnioski - Dlatego już nie zobaczycie mnie już niżej niż 84. Nawet za milion 😜 Wracam na salę za kilka dni. Jest kilku pajaców do wyjaśnienia. Jeden pyskował jeszcze w oktagonie w wywiadzie po walce a dzisiaj na śniadaniu uciekał wzrokiem i udawał, że nie widzi - dodał gwiazdor federacji FAME MMA odnosząc się do słów Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego.

Arkadiusz Tańcula zareagował na słowa Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego! "Aroy" od razu zadał pytanie

"Don Kasjo" na "Instastory" opublikował post, gdzie zaprosił do sprzedaży biletów na PRIME 8 i zaczepił Tańculę. "Ćpańcula się pruje więc zapraszam śmiecia na PRIME 8! Obyś się nie obs***". "Aroy" nie pozostał dłużny. "Kuta*** - a @tbezrak Ci pozwolił na zapraszanie? Wiesz, trzeba pytać Szefa o zgodę. W sumie jak chcesz dostać kolejny raz na "swojej gali" to @padre_artnox chętnie porozmawia z Twoimi właścicielami. Pytanie też co na to @famemmatv".