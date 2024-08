Awantura trenera Raubo i Salety o walkę Don Kasjo - Adamek na FAME 22. Nie wytrzymali! | Andrzej Kostyra

Artur Szpilka bez ogródek o Mamedzie Khalidovie! "Muszę to powiedzieć". Ujawnił nieznane dotąd informacje o legendzie KSW

Takie pojedynki nie zdarzają się często. Samozwańczy król freak-fightów Kasjusz „Don Kasjo” Życiński zmierzy się z byłym mistrzem świata w boksie Tomaszem „Góralem” Adamkiem. Przed pojedynkiem między zawodnikami było naprawdę gorąco. „Don Kasjo” swoimi gierkami próbował wejść do głowy znakomitego pięściarza, z którym zawalczy już 31 sierpnia na PGE Narodowym podczas FAME 22.

Adamek nie pozostawał dłużny i w swoim stylu wypowiadał się o swoim rywalu, opowiadając o tym, co zrobi mu w klatce. Rozwiązanie tego sporu już na zakończenie wakacji.

Kłótnia między Raubo i Saletą przed walką Don Kasjo – Adamek na FAME 22

Trener Raubo nie wytrzymał już na samym początku, przyznając, że nie rozumie, dlaczego były mistrz świata walczy na PGE Narodowym z celebrytą.

- Rozmawiamy o upadku polskich sportowców?! Na walkę o mistrzostwo świata Tomka Adamka, który z nich wszedłby na salę? Nasi mistrzowie pchają się tam do nich, przeszkadzając tylko tym krzykaczom… Wielcy mistrzowie tam się pchają i robią show - grzmiał Zbigniew Raubo.

Spokojniej do tematu podszedł Przemysław Saleta, który nie ukrywa, że poziom sportowy na wydarzeniach freak-fightowych zdecydowanie rośnie.

- Kasa czyni cuda. Nie uważam, że za pieniądze robią wszystko i nie rozumiem, że „Diablo” czy Adamek decydują się na udział we freak-fightach. Byłoby mi bardzo przykro, gdyby taki pięściarz jak „Góral” był pamiętany przez młodzież, która nie oglądała jego walk o mistrzostwo świata, przez wyrównany lub przegrany pojedynek z „Don Kasjo”. Ale ten poziom sportowy tam rośnie – przyznał Przemysław Saleta.

Były mistrz Polski i Europy przyznał, że freak-fighterzy trenują cały czas i coraz częściej walczą jak równy z równym ze sportowcami w innych płaszczyznach. Raubo jest pewny wygranej byłego zawodowego pięściarza. - Kasjo, ja cię lubię! Pozdrawiam Cię, ale Adamek zawsze wygrywa – powiedział Raubo. - A ja bym nie był taki pewny – odparł Saleta, co trener boksu skwitował słowami „mnie to nie interesuje”. - To jest sportowa przepaść – dodał.

Oglądaj całą rozmowę Przemysława Salety i Zbigniewa Raubo z Andrzejem Kostyrą na kanale KOstyra SE i Sport.se.pl.

