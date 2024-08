Ewa Brodnicka rozebrała się do rosołu. Gorące zdjęcie gwiazdy sportu, aż lodowiec odmarza!

Artur Szpilka bez ogródek o Mamedzie Khalidovie! "Muszę to powiedzieć". Ujawnił nieznane dotąd informacje o legendzie KSW

Ewa Brodnicka postanowiła oczarować swoich fanów na mediach społecznościowych. Była . Była mistrzyni Europy w wadze lekkiej oraz była mistrzyni świata federacji WBO w wadze super piórkowej od lat związana jest ze sceną freak-fightów, a także pokazuje odważne zdjęcia na portalu OnlyFans, służącym do publikacji nagich fotografii, do których dostęp można uzyskać za opłatą. Tym razem gwiazda pokazała bardzo gorące ujęcie samej siebie za pośrednictwem Instagrama! To trzeba zobaczyć!

Ewa Brodnicka nie przestaje zaskakiwać. Gorące zdjęcie sportsmenki obiegło internet!

Dla każdego fana rodzimego sportu Ewa Brodnicka może kojarzyć się z dwoma rzeczami. Z jednej strony gwiazda osiągała wielkie sukcesy jako sportsmenka i kontynuuje swoją karierę we freak-fightach, pojawiając się w federacjach FAME MMA, czy ostatnio PRIME MMA, gdzie przegrała w kick-boxingu ze znaną z programu Love Island. Wyspa miłości, Karoliną Gackowską. Drugą rzeczą, która bez wątpienia przykuwa uwagę fanów, jest jej wielka uroda. Brodnicka jeszcze za lat swojej pięściarskiej kariery nie wstydziła się pokazywać wdzięków, jednak jej media społecznościowe są dla jej ciała prawdziwą wizytówką. Na jednej z najnowszych publikacji, gwiazda rozebrała się, odsłaniając swoje wdzięki w samej bieliżnie! To po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy!

i Autor: instagram.com/ewabrodnicka