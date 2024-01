Ewa Brodnicka rozebrała się do rosołu! Pokazała się prawie kompletnie nago. Odważna publikacja 39-latki

co za forma

Ewa Brodnicka jest byłą mistrzynią świata WBO, ale popularność zdobyła już znacznie wcześniej. "Kleo" doskonale czuła się zwłaszcza podczas ważeń przed walkami, na których regularnie budziła emocje odważnymi strojami. Tym sposobem o jej starciach robiło się głośno, a grono fanów byłej pięściarki rosło. Jeszcze większy zastrzyk kibiców przyniosła jej decyzja o dołączeniu do freak-fightów. 39-latka stoczyła już trzy walki w MMA, z których wygrała dwie - z Kamilą "Kamiszką" Wybrańczyk i Martą Linkiewicz. Porażkę poniosła jedynie w debiucie z Anielą "Lil Masti" Bogusz. Od jej ostatniego pojedynku minęło już jednak ponad 8 miesięcy i na razie nie wiadomo, co dalej. Brodnicka wykorzystała ten okres na rozwinięcie innej działalności, jaką jest sprzedaż ekskluzywnych zdjęć na portalu dla dorosłych.

Ewa Brodnicka nago. Odważne zdjęcie

Brodnicka zawsze czuła się świetnie w swoim ciele, a od pewnego czasu postanowiła z tego korzystać. Wielu fanów zachwyca się jej urodą i teraz mogą podziwiać jej wdzięki. 39-latka sprzedaje gorące zdjęcia w internecie, co regularnie promuje w mediach społecznościowych. W nich często pojawiają się zapowiedzi, które mają zachęcić niezdecydowanych. Tak było też ostatnio, gdy "Kleo" pokazała się niemal kompletnie nago!

Za pośrednictwem instastories była pięściarka wróciła do sesji, gdy była kompletnie nago. Przed obiektywem stanęła w samych czarnych majtkach, jednak jej nagie piersi zasłaniały dwa mistrzowskie pasy. Do dziś jest to jedno z najgorętszych ujęć Brodnickiej, która nie wstydzi się pokazywać w takim wydaniu. Więcej pikantnych fotografii 39-latki znajdziesz w powyższej galerii.