i Autor: FAME / materiały prasowe Robert Karaś

mocne zdjęcie

Gwiazda FAME MMA zalana krwią! W sieci pojawiły się zdjęcia. Fatalne rozcięcie na głowie Roberta Karasia

Jacek Ogiński 19:58

Robert Karaś całkiem niedawno ukończył mordercze wyzwanie, a już trenuje i to bardzo ostro do kolejnych wyzwań. Triatlonista, który pobił rekord świata w 10-krotnym Ironmanie jest także zawodnikiem FAME MMA i niewykluczone, że ćwiczy do kolejnej walki. Sugerują to ostatnie materiały na Instagramie i okazuje się, że jeden z treningów zakończył się wręcz krwawo!