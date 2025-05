Mariusz Pudzianowski zaatakowany przez hejtera! Brutalna odpowiedź nadeszła w kilka sekund

co za słowa

Pudzianowski zaatakowany przez hejtera. Odpowiedź? Brutalny nokaut

Mariusz Pudzianowski jest jednym z najwybitniejszych i najsłynniejszych polskich sportowców w historii. „Pudzian” nie ma jednak ostatnio łatwego czasu. Ikona KSW i pięciokrotny mistrz świata strongmanów przegrał w kompromitującym stylu swój ostatni pojedynek z Eddiem Hallem. Kontrowersji dodały jednak uderzenia w tył głowy w wykonaniu debiutującego w MMA Brytyjczyka.

„Dominator” jest, mimo to, nadal bardzo aktywny w mediach społecznościowych. W sobotni wieczór przed północną opublikował post, pod którym pojawiła się kolejna fala komentarzy – w tym także mu nieprzychylnych. Jeden z hejterów ostro go zaatakował. Nie mógł się spodziewać, jak brutalna odpowiedź go czeka.

- Mario ty pokazałeś jaja w ostatniej walce - napisał jeden z kibiców.

- Możesz mnie pocałować w………. z pozycji fotela to mistrz jesteś (pisownia oryginalna – dop. red.) - stwierdził Pudzian.

Komentarz Pudzianowskiego bardzo rozbawił internautów, którzy żywiołowo na niego reagowali.

Mariusz Pudzianowski – bilans walk

Mariusz Pudzianowski to wybitny polski strongman. Jako jedyny w historii tej dyscypliny sięgnął pięciokrotnie po tytuł mistrza świata i do tej pory nikt nie zbliżył się nawet do jego znakomitego wyniku.

Po zakończeniu kariery strongmana zadebiutował w KSW. I był to strzał w dziesiątkę. Od debiutu w 2009 roku z Marcinem Najmanem to jedno z najgorętszych nazwisk organizacji. Mariusz Pudzianowski stoczył 28 zawodowych pojedynków – 17-krotnie wygrywał, dziesięć razy przegrywał, a jedna uznana jest za nieodbytą.