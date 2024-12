KSW 101 KARTA walk. Parnasse - Varela kolejność walk: Kto walczy na gali KSW w Paryżu 20.12.2024?

Serce pęka, przez co musiał przejść Artur Szpilka. Rozdzielili go od sióstr! Rodzinne piekło

KSW przygotowało mocne zakończenie roku. W piątek, 20 grudnia, na gali XTB KSW 101 fani obejrzą aż 10 walk, w tym tę najważniejszą - o mistrzostwo wagi lekkiej. Panujący od dwóch lat Salahdine Parnasse zmierzy się z rodakiem Wilsonem Varelą w starciu określanym jako "Le Classique". Pikanterii dodaje fakt, że dwaj Francuzi stoczą tę walkę na własnej ziemi, w paryskiej hali La Defense. Jeszcze w sierpniu gościła ona igrzyska olimpijskie, a na zakończenie 2024 roku zamieni się w arenę współczesnych gladiatorów. Jednak zanim Parnasse i Varela zawalczą o pas, w klatce i tak będzie gorąco. Głównie we francuskim wydaniu, ale polscy fani też mają kilka punktów zaczepienia.

KSW 101 karta walk. Kolejność walk na KSW w Paryżu dzisiaj

W klatce KSW 101 pojawią się m.in. Marcin Held i Artur Szczepaniak. Ten pierwszy, jeden z weteranów polskiego MMA, zmierzy się w co-main evencie z równie doświadczonym Davym Gallonem, a zwycięstwo może przybliżyć go do mistrzowskiej walki w wadze lekkiej w niedalekiej przyszłości. Dla Szczepaniaka będzie to kolejna wyjątkowa gala, bo jako polsko-belgijski zawodnik może liczyć we Francji na mocne wsparcie, co dało się odczuć już na kwietniowej gali KSW 93 w Paryżu. Wtedy przegrał jednak z Madarsem Fleminasem, a teraz po kilku miesiącach zmierzy się z faworytem gospodarzy, Alexem Lohore, w umownym limicie 79 kilogramów. Początkowo jego rywalem miał być Tymoteusz Łopaczyk, ale z powodów zdrowotnych musiał wycofać się z gali.

Poza nimi francuscy kibice z pewnością czekają na występy m.in. Laida Zerhouniego, Ramzana Jembieva czy walkę Romain Debienne - Mikael Lebout. Wisienką na torcie będzie "Le Classique", w którym Parnasse może kolejny raz udowodnić, że w KSW mało kto może się z nim mierzyć.

XTB KSW 101 karta walk:

Walka wieczoru | Main event

70,3 kg/155 lb: Salahdine Parnasse #C (19-2, 4 KO, 7 Sub) vs. Wilson Varela #2 (12-5, 5 KO, 4 Sub) - o pas wagi lekkiej

Karta główna | Main card​