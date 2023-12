Mamed Khalidov rozgrzał wyobraźnię fanów! Tak szykuje się do walki z Adamkiem, nagranie powala na łopatki!

Tomasz Hajto szczerze o swojej przyszłości we freak-fightach. Jasne słowa po walce z Wawrzyniakiem, przekazał ważne wiadomości!

Wryło nas po zobaczeniu, co stało się z Arkadiuszem Tańculą! Wielu będzie zbierać szczękę z podłogi, wielka zmiana

Mamed Khalidov postanowił pokazać swoje przygotowania przed jednym z najciekawszych wydarzeń sportowych w 2024 roku. Legenda KSW zmierzy się z Tomaszem Adamkiem i będzie to walka, o której będą mówili wszyscy kibice w kraju. Khalidov pokazał, jak przygotowywuje się do starcia. Będziemy świadkami wielkich emocji!

Mamed Khalidov szykuje się do walki z Adamkiem. Pokazał nagranie!

Mamed Khalidov od dłuższego czasu mówił o swoim wielkim marzeniu, jakim było i jest starcie bokserskie. Marzenie legendy KSW się spełni i już na początku 2024 roku zawalczy z Tomaszem Adamkiem. Starcie rozbudza wielkie zainteresowanie i rozpala wyobraźnię. Sam Khalidov postanowił podgrzać temperaturę i pokazał, jak przygotowuje się do walki z kultowym pięściarzem.

Na nagraniu widzimy Khalidova, który ćwiczy i się kompletnie przy okazji nie oszczędza! Nagranie spotkało się z wielkim odezwem ze strony fanów, którzy życzą wojownikowi powodzenia w tym ciężkim wyzwaniu. Czy legenda KSW wygra z Adamkiem? Ciężko stwierdzić, jedyne co wiadomo, to fakt, że będziemy świadkami wielkiego pojedynku, który przejdzie do historii!