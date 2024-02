Marcin Najman zadrwił z Mameda Khalidova! Wszystko przez jedną rzecz, nie miał żadnej litości!

Marcin Najman postanowił uderzyć w Mameda Khalidova. Kultowy zawodnik freak-fightów, który już szykuje się do walki w federacji Clout MMA, postanowił wbić szpilkę Khalidovovi za jego poprzednią walkę, a więc za starcie z Tomaszem Adamkiem. Najmanowi do "gustu" przypadła sytuacja, gdy Khalidov sprowadził do parteru Adamka, za co sędziowie odjęli mu punkt. Teraz w sprawie padły mocne slowa i bezlitosna zaczepka ze strony Najmana,

Najman zaczepia Khalidova. Poszło o walkę z Adamkiem

Mimo że walka w XTB KSW Epic między Khalidovem a Adamkiem była w formule bokserskiej, to Khalidov w feworze walki obalił Adamka, co wzbudziło niemałe kontrowersje i zmusiło sędziów do reakcji. Do sytuacji wrócił Najman, który za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych przejechał się po mistrzu mieszanych sztuk walki bardzo prowokującym komentarzem w jego kierunku.

- Synku wiesz, kiedy wuja [Najman - przyp. red.] robił takie rzeczy? - napisał zawodnik Clout MMA Marcin Najman na mediach społecznościowych pod wideo z Najmanem i Adamkiem