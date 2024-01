i Autor: CLOUT MMA Marianna Schreiber

Co za słowa!

Marianna Schreiber zawalczy na UFC? Zadziwiające poszlaki, internauci łapią się za głowę i nie mogą uwierzyć

Marianna Schreiber ledwo co zadebiutowała w sportach walki, a już teraz zamieszcza w swoich mediach społecznościowych publikacje, które sugerują, że ma dołączyć do federacji UFC. Te rzeczy bardzo dziwią internautów i kibiców, którzy nie wiedzą, co kryje się za treściami zamieszczanymi przez żonę posła Prawa i Sprawiedliwości.