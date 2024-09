Mariusz Pudzianowski wszystko wyjawił! Tak szykuje się do KSW, znamienne słowa, "być, albo nie być"

Artur Szpilka nie mógł się powstrzymać. Zobaczył co zrobił Michał Materla i powiedział to wprost, inaczej się tego ująć nie da!

Mariusz Pudzianowski postanowił powiedzieć o swoich przygotowaniach na KSW. Mimo że "Pudzian" nie ma jeszcze rywala, to jego udział w przedsięwzięciu przyciąga wielką uwagę. Na nagraniu na mediach społecznościowych legendarny siłacz pokazał, jak szykuje się do walki i trzeba przyznać, że narzucił sobie bardzo duży rygor. Jego słowa na temat treningu są bardzo wymowne!

Mariusz Pudzianowski szykuje się do KSW. Znamienne słowa legendy

Pudzianowski pierwotnie był łączony do walki z Eddiem Hallem, bądź z Łukaszem GOATem Parobcem. Do takiego ogłoszenia jednak nie doszło, co wcale nie oznacza, że "Pudzian" się do walki w ringu nie przygotowuje. Jest wręcz odwrotnie! Zawodnik pokazuje wielką klasę i zamieścił na swoich mediach społecznościowych nagranie, na którym mówi, że pod treningi zmienia sobie rozkład dnia i robi tyle, ile może, ale przy okazji stawia wszystko na jedną karte.

- Rozkład dnia już zmieniony. 45 orbitreka, 5 minut przerwy, łyknąć węglowodanów i jazda dalej. Robienie tlenu rano, zbijanie wagi (...) przemeblowanie całego rozkładu dnia. Trzeba postawić wszystko na jedną kartę. Być albo nie być jak ja to mówię. Zrobię tyle, ile będę mógł - powiedział Mariusz Pudzianowski w nagraniu na Facebooku.