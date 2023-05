Mariusz Pudzianowski wybuchnie ze złości po usłyszeniu tych wieści. Artur Szpilka przechytrzył go przed walką? Prawda wyszła na jaw

KSW ogłosiło pierwszego zawodnika w swoim Hall of Fame! Z nim to wszystko się zaczynało

Do gali XTB KSW Colosseum 2 na Stadionie Narodowym w Warszawie zostały niespełna trzy tygodnie. Nic dziwnego, że emocje rosną z dnia na dzień, a jednym z najbardziej elektryzujących pojedynków w karcie jest walka Mariusza Pudzianowskiego z Arturem Szpilką. Były pretendent do mistrzostwa świata wagi ciężkiej w boksie dopiero po raz trzeci wejdzie do oktagonu i zmierzy się z czołową gwiazdą KSW walczącą w MMA od blisko 14 lat. "Szpila" jest jednak pewny siebie, a dużo wiary w zwycięstwo dają mu mocne przygotowania. W trakcie nich 34-latek wpadł na wymowny pomysł treningów z... Mamedem Khalidovem. Szpilka postanowił wykorzystać doświadczenie ostatniego pogromcy "Pudziana", który bez najmniejszych problemów pokonał byłego strongmana w grudniu na XTB KSW 77.

Mariusz Pudzianowski wybuchnie ze złości po usłyszeniu tych wieści przed walką ze Szpilką

O szczegółach wspólnych zajęć opowiedział sam Khalidov, który był jednym z gości sobotniej gali KSW 82. Legenda KSW zdradziła w rozmowie z Arturem Mazurem z kanału "Klatka po klatce", że Szpilka udał się na kilka dni do Olsztyna i trenował w tamtejszym klubie Arrachion pod okiem Pawła Derlacza i Szymona Bońkowskiego. Oczywiście nie zabrakło sparingów z Khalidovem, które mogą mieć duży wpływ na przebieg walki z Pudzianowskim.

- Trenowaliśmy... stójkowo fajne rzeczy mi pokazał, robiliśmy razem sparingi. Z innymi chłopakami z klubu też robił, z trenerami. Bardzo fajnie wspominam ten tydzień. Tylko ja troszkę schorowany byłem przez pierwsze dwa dni po tych nagrywkach na Stadionie Narodowym, więc mnie nie było. Ale później, jak dołączyłem, to było dobrze - przyznał Mamed. Jego również czeka walka na Narodowym. W main evencie dopełni trylogię ze Scottem Askhamem. Gala XTB KSW Colosseum 2 odbędzie się już 3 czerwca!