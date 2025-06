Natsu znów wolna! Rozstała się z Dubielem. Byli jedną z najgorętszych par polskiego internetu

Natsu i Marcin Dubiel od kilku lat tworzyli jeden z najgłośniejszych związków w polskim internecie. Ona - obserwowana na Instagramie przez prawie 2 miliony użytkowników. On - 2,2 miliona "followersów". Ich relacja przetrwała nawet trudny czas, gdy niemal cały internet odwrócił się od influencera w związku ze sprawą "Pandora Gate". W poniedziałek, 16 czerwca, Natalia "Natsu" Karczmarczyk potwierdziła jednak, że się rozstali.

"Bardzo boli mnie czytanie komentarzy, które widzę pod swoimi postami, i innych nieprawdziwych oskarżeń w wiadomościach prywatnych. Zatem rozwiewając wszelkie wątpliwości, bo nie zależy mi na żadnych teoriach spiskowych i rozgłosie, wręcz przeciwnie - tak, podjęliśmy z Marcinem decyzję o rozstaniu" - rozpoczęła niespodziewane oświadczenie czołowa polska influencerka.

"Jakiś czas temu, jest to dla mnie cholernie ciężki okres, może tego nie widać na socialach, bo o to mi chodziło, nie chcę współczucia, nie chcę rad, chcę spokoju. Chcę żyć przynajmniej trochę normalnie w tej nowej rzeczywistości. Poza tym jestem silną babą i wszystko tłumię w sobie, sama nie wiem czy to dobrze. Wracając, szukamy mieszkań osobno, do tego czasu musimy mieszkać razem, ale nie ma między nami złej krwi ani złych emocji. Jest tylko smutek i żal" - kontynuowała Natsu.

"Rozstanie nie jest z mojej inicjatywy, bo to mi zarzucacie, niczego nie oznajmiłam, nikogo nie zostawiłam. Można powiedzieć, że to wspólna decyzja, choć nie z mojej inicjatywy" - odpowiedziała na zarzuty internautów, dodając że ich dobrze znany pies Tadek zostaje z Dubielem, co bardzo ją boli.

Natsu i Dubiel - kim są? Influencerzy i freak-fighterzy

"Jutro oglądam dwa mieszkania i jedno z nich wybiorę, mam nadzieję, że w tym tygodniu uda mi się przeprowadzić. Proszę o niedrążenie tego tematu, bo nasz związek nie jest publiczny od dwóch lat i jego zakończenie niech też takie pozostanie. Zbyt wiele kosztuje mnie to emocji, aby więcej tu wyjaśniać. Proszę tylko o spokój. To pierwsze i ostatnie moje słowa w tym temacie, pamiętajcie, że rozstajemy się z Marcinem w zgodzie, życzę mu jak najlepiej, bo dalej mi na nim zależy i przeżyliśmy masę cudownych chwil, jednak nasze drogi się rozeszły i każdy idzie w swoją stronę" - zakończyła.

Natsu i Marcin Dubiel to nie tylko influencerzy, lecz także freak-fighterzy. Ona stoczyła trzy walki (dwie z Lexy Chaplin i jedną z Fagatą) w nieistniejącej już federacji High League, z kolei on ma na koncie 8 pojedynków w federacjach FAME MMA i High League. Po raz ostatni był w klatce w lipcu 2023 r., jeszcze przed wybuchem afery "Pandora Gate".

i Autor: Instagram Natsu i Dubiel się rozstali