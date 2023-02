Gwiazda HIGH League przeszła operację piersi. Natsu wprost o powiększeniu biustu, do wszystkiego się przyznała

Wkurzony Mateusz Gamrot ostro odpowiedział gwieździe UFC i wyzwał go do walki! "Przestań kłamać"

Natalia "Natsu" Kaczmarczyk jest znana przede wszystkim z "YouTube'a", Influencerka uczestniczyła w dwóch edycjach "Teamu X", ostatecznie zrezygnowała z udzielania się w projekcie i w międzyczasie znalazła nowe zajęcie, czyli sporty walki. Niespełna 26-latka w federacji High League stoczyła trzy walki. W pierwszych dwóch zmierzyła się z Lexy Chaplin, wówczas w pierwszej potyczce okazała się lepsza według decyzji sędziów, natomiast w drugim starciu to rywalka "Natsu" była górą. Ostatni pojedynek Kaczmarczyk miał miejsce w grudniu 2022 roku, influencerka zmierzyła się z Agatą "Fagatą" Fąk, po trzech rundach sędziowie zdecydowali, że lepsza okazała się "Fagata".

Natsu powiększyła piersi! Gwiazda High League podzieliła się informacją w mediach społecznościowych

"Natsu" po ostatniej walce podjęła decyzje, że na razie nie będzie walczyć. Po pojedynku z "Fagatą" powiedziała wprost. - Mam w styczniu operację, robię sobie c**ki. A potem po prostu... Wiesz, MMA to nie jest kompletnie mój vibe. W sensie czuję, że te treningi zabierają mi 3/4 życia i nie jest to coś, co sprawia mi taką maksymalną przyjemność - przekazała influecerka, zaznaczając później, że nie wyklucza powrotu po pewnym czasie.

Influencerka za pomocą "Instastories" wypowiedziała się na temat operacji oraz, jak bardzo powiększyła biust. - Nie zrobiłam dużego biustu. Zawsze chciałam mieć większe piersi, zawsze chciałam zrobić sobie operację. Miałam niepełne "A", ale moim celem wcześniej było zrobienie piersi, które będą wyglądały proporcjonalnie oraz naturalnie w stosunku do mojego ciała. Nie zrobiłam dużych implantów, mam 265 ml - przekazała fanom "Natsu".