Ta piękność wróciła do KSW po latach. Arkadiusza Wrzoska aż zamurowało po pytaniu o Kingę Kujawską

Kinga Kujawska cieszy się w internecie sporą popularnością. Tylko na Instagramie jej profil obserwuje ponad 200 tysięcy użytkowników, a Canal+ postanowiło wykorzystać rozpoznawalność streamerki i influencerki. Przed kwietniową galą XTB KSW 105 była ring girl wróciła do federacji w nowej roli. Została reporterką działającą za kulisami KSW, w bliskim kontakcie z zawodnikami. Jej materiały szybko zaczęły podbijać internet wśród widzów MMA, o czym świadczy chociażby jedno z pytań podczas sesji Q&A [pytania i odpowiedzi - red.] z Arkadiuszem Wrzoskiem na kanale InTheCage przed ostatnią galą XTB KSW 107.

Kinga Kujawska wróciła do KSW. Pytanie o nią zakłopotało Wrzoska

- Trójkąt z Kingą Kujawską i Pauliną Klimek, której wolałbyś zapiąć rękoma, a której nogami - brzmiało pytanie od widza, które kompletnie zaskoczyło i nieco zakłopotało Wrzoska.

- Dwa naraz mogę ogarnąć (śmiech). No jeden nogami, drugi rękoma. Fizycznie jest to do zrobienia - odpowiedział po chwili zastanowienia pretendent do mistrzostwa KSW wagi ciężkiej, który docenił też umiejętności drugiej z wymienionych reporterek. Paulina Klimek od lat pracuje w KSW w tej roli, a prywatnie równie długo trenuje brazylijskie jiu-jitsu i mogłaby nie pozwolić na łatwe zapięcie "trójkąta", czyli jednej z popularnych dźwigni.

Kim jest Kinga Kujawska? Zdjęcia

Wracająca do KSW Kujawska od lat jest streamerką na platformie Twitch i mocno angażuje się w świat e-sportu. Jest jedną z najpopularniejszych ambasadorek tej branży w Polsce. Lata temu była z kolei ring girl KSW, a powrót do tej federacji wywołał w niej mnóstwo pozytywnych emocji.

"Ta sama książka tylko inny rozdział. Wracam do rodzinki w nowej roli! Z Canal+ będziemy hasać za kulisami i pokażemy Wam, jak to wygląda między rundami" - napisała sama przed kwietniową galą KSW 105. W galerii powyżej znajdziesz zdjęcia Kingi Kujawskiej.