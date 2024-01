Marta Linkiewicz ze specjalnym apelem. Nie zamierza się tym zajmować, mowa o "zawracaniu d***", mocne słowa!

Czekają go jeszcze wyzwania

Marta Linkiewicz postanowiła zwrócić się z mocnym apelem. Influencerka i gwiazda freak-fightów szykuje się do hitowego starcia na Clout MMA, gdzie będzie walczyć z Lexy Chaplin. Linkimaster bardzo zależy na tym, aby odnieść zwycięstwo i skupia się teraz głównie na przygotowaniach do starcia. W związku z tym przygotowała specjalny apel, w którym zwróciła się do swoich obserwatorów w wyjątkowo mocnych słowach.

Marta Linkiewicz z mocnym apelem. Mówi o zawracaniu "d***y"

Jak stwierdziła Linkiewicz na swoich mediach społecznościowych, jest ona teraz bardzo zajęta przygotowywaniami do walki na Clout MMA i nie ma czasu, aby angażować się w inne kwestie. W związku z tym gwiaszda prosi, aby kierować wszystkie sprawy do jej menadżera.

- Jako, że nie lubię tracić energii bna rzeczy niewarte uwagim, a tym bardziej, kiedy chce się skupić tylko i wyłącznie na przygotowaniach do walki, proszę o nie zawracanie mi d**y pierdołami, ok? - apeluje Marta Linkiewicz.