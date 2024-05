Mistrz KSW chce walczyć we freak-fightach! Wziął sobie na cel Tomasza Adamka, dojdzie do hitu?

Artur Szpilka usłyszał od Mameda Khalidova potwornie trudno pytanie. Legendarny zawodnik KSW musiał je zadać, to było silniejsze

musiał go o to zapytać

Z nim Jakub Rzeźniczak nie chce zawalczyć! Wskazał konkretne nazwisko, nazwał go "zwyrolem"!

Tak wygląda Mariusz Pudzianowski na zdjęciu sprzed ponad 20 lat. Wtedy zaczynał karierę w strongmanach, co za widok

Będziemy świadkami hitowego starcia federacji FAME MMA? Były mistrz federacji KSW, Borys Mańkowski, stwierdził wprost, że chciałby wrócić do freak-fightów i stoczyć walkę z Tomaszem Adamkiem, bądź Patrykiem "Bandurą" Bandurskim. Czy federacja zdecyduje się na tego typu starcie?

Borys Mańkowski chce do freak-fightów. Wskazał Bandurę i Tomasza Adamka

Mańkowski ostatnią walkę stoczył w styczniu 2023 roku, kiedy to na KSW 78 przegrał z Valeriu Mirceą. We freak-fightach debiutował przy okazji gali FAME MMA 11, gdzie wygrał w pojedynku z Normanem Parke w formule bokserskiej. Były mistrz KSW nie zapomniał o swoim udziale w walkach celebrytów i napisał na swoich mediach społecznościowych, że chciałby stoczyć pojedynek z Patrykiem "Bandurą" Bandurskim, bądź Tomaszem Adamkiem. Jak wskazał wojownik, interesowałoby go starcie na dystansie jednej, pietnastominutowej rundy. Zdaniem Mańkowskiego, tego typu starcie dostarczyłoby wielkich emocji.

- Wyżsi o dwie głowy, ciężsi o 30 kilogramów, ale byłoby ciekawie. Wiedzielibyście taką walkę? Piętnastominutowa runda łupanki? Z kim wolelibyście zobaczyć taką walkę? - pyta Mańkowski za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Mańkowski w trakcie swojej kariery był mistrzem KSW w dywizji półśredniej. Jego rekord w MMA to 22 zwycięstwa i 11 porażek.