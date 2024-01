Nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić, gdy zobaczyliśmy ciało Arkadiusza Tańculi. To zdjęcie rozwiewa wszelkie złudzenia, jest moc

Nie mieści się w głowie, co zrobił Mariusz Pudzianowski. To przechodzi ludzkie pojęcie, fani wprawieni w osłupienie

Przez freak-fighty przewinęło się wielu zawodników i niektórzy mają tylko jedną, czy dwie walki na koncie. Są również takie postacie, które biły się na pierwszych galach FAME MMA i wciąż nie mają dość pojedynków. W tym właśnie gronie jest Arkadiusz Tańcula, który debiutował na gali FAME MMA 6, a już niebawem ma zawalczyć na FAME MMA 20. Tańcula ma na swoim koncie dziesięć walk, z których aż siedem wygrał. Swój rekord poprawić będzie mógł w połowie lutego.

Tańcula w świetnej formie

Wówczas na FAME MMA 20 najprawdopodobniej zadebiutuje oryginalny turniej, w którego w puli ma być aż 2 mln zł i jednym z uczestników ma być właśnie Tańcula. I najwyraźniej dlatego zawodnik znów bardzo mocno dba o swoje ciało, co pokazał na swoim profilu na Instagramie. Tańcula pochwalił się świetnie umięśnionym brzuchem i klatką piersiową. Jak sam przyznał, to szczyt formy.

- Osiągnąłem najwyższy jak do tej pory poziom mojej formy. Nigdy nie czułem i nie ruszałem się lepiej - napisał Tańcula w opisie do fotografii. W dodatku w jednym z komentarzy zawodnik ujawnił, że waży obecnie 86 kilogramów. - Byku mieć taką formę jak ty to moje marzenie, fajna docinka no i umiejętności w sztukach walki - komplementował Tańculę jeden z fanów.