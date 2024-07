Ojciec Bandury tak odpalił się na "Diablo" Włodarczyka, że publiczność zaczęła bić brawo! Zaorane jednym zdaniem

Tuż przed pierwszą konferencją promującą galę FAME 22 na PGE Narodowym, Krzysztof "Diablo" Włodarczyk pojawił się w programie "Hejt Park", gdzie podgrzał atmosferę wypowiadając się m.in. o ewentualnej walce z Arturem Szpilką. Macieja "Kierasa" Bandurskiego bardziej zainteresowały jednak słowa pięściarza o Kasjuszu "Don Kasjo" Życińskim i Patryku Bandurskim. Tata "Bandury" poczuł się urażony słysząc słowa, Włodarczyka, że ten mógłby walczyć z członkiem ekipy "Bungee" jedynie lewą ręką. Przez to postanowił nie przywitać się z nim, kiedy wchodził na scenę podczas konferencji. Od razu "Kieras" został zapytany o powód swojego zachowania i wypalił patrząc w kierunku pięściarza.

- Oglądałem jego wywiad u Mateusza Borka i nieładnie wypowiadał się na temat Patryka oraz zawodników, którzy walczą we freak fightach… Lewą ręką albo prawą to se możesz zrobić w domu, jak dojedziesz do chaty albo gdzie chcesz. Pokazałeś, że nie szanujesz zawodników, którzy walczą we freak fightach, a oni zapie*****ją na macie, a ty jak jesteś taki kozak, to powinieneś się bić o mistrza świata… A jak nie, to k***a Szpilka za tobą czeka - wypalił do pięściarza tata "Bandury", po czym odłożył mikrrofon na stół. Kiedy skończył swoją wypowiedź, publiczność zgromadzona w sali zaczęła bić mu brawo.

Prowadzący konferencje chcieli doprowadzić do spotkania face w face "Kierasa" i "Diablo", ale tata Patryka Bandurskiego od razu odrzucił ten pomysł mówiąc, że nie ma zamiaru bić się z Włodarczykiem z dwóch powodów. Po pierwsze, chce on stoczyć tylko jedną walkę - z Dawidem "Crazy" Załęckim na FAME 22, a ponadto - jak sam przyznał, "Diablo" jest dla niego za dobry.