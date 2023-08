i Autor: Instagram/popek_oficjalnie Popek

Ależ przemiana!

Popek przefarbował włosy na blond! Potężna metamorfoza! Fani nie mogą w to uwierzyć!

Popek zdecydował się na naprawdę zaskakujący ruch! Były lider "Gangu Albanii", znany również z występów w federacjach freak-fightowych, zdecydował się na dość niespodziewaną metamorfozę i przefarbował on swoją czuprynę na kolor blond! Aż ciężko w to uwierzyć, ależ on się zmienił!