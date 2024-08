Prawdziwa bomba przed CLOUTMMA 6! Zbigniew Stonoga stoczy walkę. Tego nikt się nie spodziewał

Popek do wszystkiego się przyznał. Wyjawił, co stanie się z jego twarzą. Ból nie do opisania, w końcu to powiedział

Tego debiutu nikt się nie spodziewał. Zbigniew Stonoga wejdzie do klatki już 5 października na CLOUTMMA 6 w Arenie Jaskółka w Tarnowie i stoczy swój pierwszy pojedynek we freak-fightach. Skandalista i internetowy celebryta szykuje się do arcyciekawego pojedynku, który z pewnością rozgrzeje wszystkich!

Czy to będzie najgłośniejszy debiut we freak-fightach w tym roku? Zbigniew Stonoga to pierwszy ogłoszony zawodnik, który zmierzy się na szóstej gali CLOUTMMA. Tej postaci nikomu nie trzeba przedstawiać. Kontrowersyjny działacz potrafi rozpalić internet do czerwoności i z pewnością kolejny raz zrobi to już na konferencjach, programach i oczywiście 5 października w klatce.

ZBIGNIEW STONOGA ZAWALCZY NA CLOUTMMA 6! ✨Już w październiku oktagon zapłonie 🔥🐛 Skandalista, internetowy celebryta, a przede wszystkim postać, która rozgrzewa wszystkich do czerwoności. Jedni go kochają, inni nienawidzą, ale jedno jest pewne - do świata freak-fightów… pic.twitter.com/thkDHMlbRm— CLOUTMMA (@cloutmma) August 8, 2024

Clout MMA ogłosiło potężną bombę! Zbigniew Stonoga zawalczy na szóstej odsłonie

Przed galą w Arenie Jaskółka w Tarnowie z pewnością nie zabraknie ogromnych emocji. Kto będzie przeciwnikiem Stonogi? To nazwisko kibice poznają już niedługo, ale jak zawsze w przypadku tego internetowego celebryty – nikt nie będzie narzekał na nudę!

Gala CLOUTMMA 6 odbędzie się już 5 października w Arenie Jaskółka w Tarnowie.