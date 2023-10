Szalony plan gwiazdy CLOUT MMA! Chce to zrobić jako pierwszy w dziejach, może zapisać się w historii!

Martin Lewandowski wprost o rozmowach z Tomaszem Adamkiem! KSW głęboko sięgnęło do kieszeni, jednak to nie wystarczyło

Wojciech "Rekordzista" Sobierajski dokona wielkiego wyczynu? Okazuje się, że zawodnik CLOUT MMA ma szalony plan, którego chce dokonać jako pierwszy człowiek w historii! O swoim imponującym pomyśle sportowiec powiedział w rozmowie z "TVP Sport" i trzeba przyznać, że może on napisać prawdziwą historię!

Wojciech Sobierajski bliski dokonania wielkiego osiągnięcia? Ma przed sobą wielkie wyzwanie!

Okazuje się, że zawodnik, którego fani freak-fightów poznali ze starcia z Piotrem Pająkiem, ma przed sobą bardzo ambitny projekt, jakim jest wspinaczka na najwyższy szczyt Tatr - Gerlach, bez butów i skarpetek!

- Chcę wykorzystać fakt, że ludzie mówią o tego typu wyczynach. Planuję teraz jako pierwszy człowiek w historii wejść bez obuwia i skarpetek na najwyższy szczyt Tatr, Gerlach. Nie zamierzam się zatrzymywać w realizacji celów (...) Obejrzałem filmik, jak to wszystko się prezentuje. Jest fajnie i zarazem strasznie. To niby szalone, ale właśnie o to chodzi. Z pozoru abstrakcyjne i niewykonalne wyczyny są do ogarnięcia. Chcę wzbudzić w ludziach zainteresowanie, przyciągnąć ich do siebie - mówi zawodnik Clout MMA