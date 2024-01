Tak wygląda dom Krzysztofa Radzikowskiego! Posiadłość gwiazdy Gogglebox olśniewa, mamy zdjęcia!

to byłoby coś

Co dalej?

Krzysztof Radzikowski jest postacią, której nie trzeba przedstawiać fanom polskiego sportu i show-biznesu. Strongmen, który występował także w federacjach freak-fightowych, zyskał olbrzymią sławę dzięki występom w programie Gogglebox TTV, gdzie stał się wielką gwiazdą. Od tego czasu popularność siłacza zaczęła przybierać na wadze, a on sam zyskał rozpoznawalność na całą Polskę. Wiele osób może zastanawiać się, jak wygląda dom, w którym mieszka Radzikowski. Zdjęcia nie pozostawiają wątpliwości. Takich luksusów wprost można zazdrościć!

RADZIKOWSKI SZCZERZE O DYMACH W FAME MMA!

Krzysztof Radzikowski z Gogglebox TTV mieszka w prawdziwych luksusach! To trzeba zobaczyć!

O ile wiele fanów może zastanawiać się, jak wygląda życie Krzysztofa Radzikowskiego, o tyle gwiazdor telewizji TTV niejednokrotnie pokazywał to na swoich mediach społecznościowych, informując swoich miłośników o wszelakich szczegółów swojego życia. Nie tak dawno, bo kilka miesięcy temu, strongmen doczekał się nowej posiadłości, której zdjęcia zamieścił w sieci. To trzeba zobaczyć na własne oczy, nie da się ukryć, że Radzikowski żyje w prawdziwie królewskich warunkach! Aby zobaczyć, jak wygląda dom Krzysztofa Radzikowskiego z Gogglebox TTV, przejdź do galerii umieszczonej w tekście!