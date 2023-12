Tomasz Hajto szczerze o swojej przyszłości we freak-fightach. Jasne słowa po walce z Wawrzyniakiem, przekazał ważne wiadomości!

Załęcki vs Marcoń

Tomasz Hajto postanowił odnieść się do swojego starcia w federacji CLOUT MMA 3. Były reprezentant Polski przegrał starcie z Jakubem Wawrzyniakiem i tuż po starciu zamieścił na swoich mediach społecznościowych nagranie, na którym powiedział co dalej z jego przyszłością we freak-fightach. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości.

Tomasz Hajto szczerze o swojej przyszłościach we freak-fightach. Jasne stanowisko!

Jak powiedział Hajto, mimo swoich przegranych nie zamierza kończyć współpracy we freak-fightach. Jak mówi były piłkarz, ma on jeszcze zakontraktowane dwie walki.

- Dzięki Piotrkowi Jazonowi i Sławkowi Peszce za szansę zawalczenia tutaj. Nie poddaję się, mam z wami podpisane jeszcze dwie walki i na nie będę jeszcze lepiej przygotowany

Hajto w nagraniu podziękował także Jakubowi Wawrzyniakowi za bardzo udaną walkę. Eks-gracz Schalke 04 nie ma pretensji do tego, że Wawrzyniak w pierwszych chwilach walki sfaulował go, oddając cios w oko.

- Kuba dzięki za walkę. Nie było łatwo. Spodziewałem się, że będzie trochę łatwiej (...) Trochę mnie rozwaliła ta sytuacja z okiem. Wiem, że nie zrobiłeś tego specjalnie - powiedział Hajto.