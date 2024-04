Wojciech Gola przejdzie wielką zmianę w swoim życiu! Wszystko ogłosił, wyprowadzka włodarza FAME MMA!

Co za zmiana u Don Diego Kubiszyna! W takiej roli go jeszcze nie widzieliśmy, co za zaskoczenie!

Wojciech Gola postanowił powiedzieć o wielkich zmianach w swoim życiu. Freak-fighter i włodarz federacji FAME MMA przyznał w rozmowie z "Żurnalistą", że opuści swoje dotychczasowe, luksusowe miejsce zamieszkania. Będziemy świadkami wielkiej przemiany!

Wojciech Gola opuszcza luksusowy apartament. O wszystkim powiedział!

Jak powiedział Wojciech Gola w rozmowie z "Żurnalistą", swoje luksusowe lokum na ulicy Złotej 44 w Warszawie opuści już w sierpniu tego roku. Jak stwierdził, lubi centrum Warszawy, ale ma zupełnie inne plany na swoje dalsze mieszkanie.

- Lubię mieszkać w centrum. Lubię mieć blisko do wszystkiego, latać na imprezy i na spotkania ze znajomymi do restauracji. To jest mój świat i się w nim odnajduje. Sama Złota jest spoko. Fajna lokalizacja, jest siłownia i basen. Żyje się dobrze. Ostatnio mam wrażenie, że jest lepiej (...) Te mieszkania są bardzo bardzo kosztowne. Za koszt takiego mieszkania możesz mieć naprawdę wypasiony dom. Takie mieszkanie 120 metrów powyżej 20. piętra to może być koszt koło siedmiu, może osiem milionów. To są bardzo duże pieniądze. (...) Przyszłościowo wolałbym mieszkać w domu, mieć ogródek - mówił Gola.

