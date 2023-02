Skoki Planica TV NA ŻYWO. Skoki dzisiaj MŚ Planica GDZIE OGLĄDAĆ? Planica STREAM ONLINE LIVE. Skoki MŚ Planica NA KTÓRYM KANALE 25.02 LIVE ONLINE

Wielki rywal Adama Małysza nie krył się z tym, co myśli o Piotrze Żyle. To słowo przykuwa szczególną uwagę

Na ten moment czekali wszyscy zawodnicy i kibice skoków narciarskich. Przełom lutego i marca będzie najważniejszym okresem w tegorocznym sezonie. W Planicy rozpoczęła się rywalizacja w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym, co oznacza, że o medale powalczą również skoczkowie narciarscy. Tradycyjnie pierwsze zmagania odbędą się na obiekcie normalnym, gdzie o sukcesie albo porażce mogą decydować ułamki punktów. Tytułu mistrza świata będzie bronił Piotr Żyła, ale to inny z Polaków uchodzi za faworyta do podium. Chodzi rzecz jasna o Dawida Kubackiego, który jest wiceliderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i w pierwszej części sezonu prezentował bardzo dobrą formę. Ostatnio nieco obniżył loty, ale nikt nie wątpi, że wciąż stać go na bardzo wiele.

Niestety tuż przed mistrzostwami świata Kubacki narzekał na ból pleców. Pod znakiem zapytania stanął jego występ na skoczni normalnej, jednak wszystko zakończyło się pozytywnym akcentem i zobaczyliśmy skoczka w piątkowych kwalifikacjach. W tych biało-czerwoni nie zachwycili, ale powodów do rozczarowania również nie było. Wszak wszystko co najważniejsze odbędzie się w sobotnie popołudnie.

Konkurs na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w skokach narciarskich odbędzie się w sobotę 25 lutego. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na kanałach TVN oraz Eurosport 1, a także w płatnej aplikacji Player. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 17:00. Relacja z sobotniego konkursu na żywo w Internecie na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!