i Autor: zrzutka.pl Milena Widłak

Walka o zdrowie

Niewyobrażalny dramat młodej sportsmenki. Gigantyczne koszty rehabilitacji, gorący apel do ludzi dobrej woli

Grzegorz Galica został w Oestersund wicemistrzem świata juniorów w biathlonowym biegu indywidualnym na 12,5 km. Blisko podium na 10 km była Amelia Liszka, która przegrała walkę o trzecie miejsce o niecałą sekundę. Środowisko biathlonowe wciąż żyje jednak przede wszystkim dramatem 18-latki, która była w gronie przygotowującym się do udziału w szwedzkim czempionacie globu. Właśnie rozpoczęła się zbiórka środków na to, by mogła znów stanąć na własnych nogach.