Kilka tygodni temu dramatyczny post byłej sztangistki, poświęcony stanowi jej zdrowia, uruchomił łańcuch ludzi dobrej woli, próbujących wdrożyć w życie pomoc dla mistrzyni pomostów sprzed dwóch dekad. Premier przyznał jej rentę specjalną, władze samorządowe gminy Porąbka (Wróbel mieszka na jej terenie) wspierają finansowo, rzeczowo oraz tzw. asystentem społecznym, pomagającym w codziennym funkcjonowaniu. Mistrzyni zaproponowano także (Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, w porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Ministerstwem Zdrowia) kompleksowe leczenie w placówce szpitalnej w Krakowie.

Na razie Agata Wróbel nie skorzystała jeszcze z tej ostatniej propozycji. Wciąż jest na etapie poszukiwania nowego lokum dla siebie, niepełnosprawnego partnera i sześciu psów, którymi się opiekuje. Z zajmowanego obecnie domu para musi się wkrótce wyprowadzić; wynajmując go, padła bowiem ofiarą oszustwa. Kwota przez nią uiszczona nie trafiła bowiem do właścicieli nieruchomości, ale osoby wcześniej ją „podnajmującej”.

Teraz w długim wpisie w mediach społecznościowych - bo w ten sposób komunikuje się z opinią publiczną – Agata Wróbel po raz kolejny poprosiła ich użytkowników o wsparcie.

„Było mi wstyd, że takie życie mi się ułożyło. Niestety mam komornika i przez prawie dwa lata zabiera mi rentę olimpijską” – to tylko fragment długiego postu zawodniczki. Opublikowała w nim numer konta bankowego z prośbą o wpłaty. Potem identyczny apel zamieściła także na portalu „zrzutka.pl”, z tytułem zbiórki „Na spłatę komornika i zaległości” (całość postu poniżej).

i Autor: zrzutka.pl Agata Wróbel - zrzutka

„Jeśli ktoś będzie chciał mnie wspomóc zrobi to z dobrego serca i bezinteresownie. Jeśli nie to trudno ale przynajmniej hejterzy nie będą mogli się przyczepić do kwoty; do tego czy coś zebrałam czy nie. Bo od razu wszystko i tak będzie zabierał komornik ale może w końcu spłacę go szybciej” – można przeczytać we wpisie Wróbel.

Była sztangistka zdeklarowała także, że nie odrzuca przyjęcia oferowanej jej pomocy medycznej. „Potrzebuję tylko parę dni czasu” – zaznaczyła.