„Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Podnoszenia Ciężarów informują, że pani Agata Wróbel, najwybitniejsza polska zawodniczka podnoszenia ciężarów w historii, jedna z najlepszych sztangistek świata XX wieku, srebrna i brązowa medalistka olimpijska z Sydney (2000) i Aten (2004) znajdzie się niebawem pod fachową opieką medyczną” – napisał PZPC w komunikacie. „W nawiązaniu do wypowiedzi na portalach społecznościowych Agaty Wróbel o swoim stanie zdrowia, Ministerstwo Sportu i Turystyki wraz z Polskim Związkiem Podnoszenia Ciężarów, podjęło skuteczne działania mające na celu pomoc zawodniczce w jej bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej. To było najważniejsze! Poprawa sytuacji bytowo-materialnej stanowi następne wyzwanie i jest kolejnym etapem pomocy dla tej niezwykle zasłużonej dla polskiego sportu zawodniczki” – dodano.

Związek zapewnił, że w ciągu kilkudziesięciu godzin Agata Wróbel zostanie objęta specjalistyczną opieką w renomowanym szpitalu. „Będzie pacjentką jednego z najlepszych szpitali w Krakowie, placówki ze znakomitymi oddziałami klinicznymi, pod opieką najlepszych specjalistów” – poinformowano.

Jak przekazał związek, nad znalezieniem rozwiązania sytuacji pracowali Dyrektor Generalny MSiT Adam Wojtaś oraz prezes PZPC Zdzisław Żołopa. „Przy wydatnym wsparciu Ministerstwa Zdrowia, za co składamy wielkie podziękowania, udało się zapewnić miejsce pani Agacie Wróbel w jednej z najlepszych placówek medycznych naszego kraju i co najważniejsze – blisko miejsca zamieszkania zawodniczki” – głosi oświadczenie PZPC, które wcześniej włączało się już w pomoc sztangistce, ale jak się okazywało, nie zawsze było to skuteczne, niekoniecznie z winy działaczy.

Związek nie raz już próbował pomóc

„Polski Związek Podnoszenia Ciężarów zawsze był gotowy do pomocy Agacie Wróbel” – informował związek. „Co kilka lat dowiadywaliśmy się o kolejnych komplikacjach zdrowotnych zawodniczki. Jednak nie bezpośrednio od zainteresowanej. Pani Agata Wróbel nie utrzymuje bowiem kontaktu z Polskim Związkiem Podnoszenia Ciężarów. (…) Problemami życiowymi i zdrowotnymi pani Agaty bardzo interesował się Szymon Kołecki prezes PZPC w latach 2012–2016 (także jej serdeczny kolega ze wspólnych lat startów). Starał się pomóc w wieloraki sposób. Do współpracy jednak potrzeba dwóch stron. (…) Chodziło o stałą pracę w COS Szczyrk, stałą pensję, ZUS, opiekę medyczną. Jednym słowem o stabilizację życiową zawodniczki. Nie udało się jednak tego wsparcia zrealizować. Wierzymy jednak, że teraz wspólnie jesteśmy w stanie pomóc Agacie Wróbel” – podkreśla PZPC.