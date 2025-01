Ostateczna decyzja mistrzyni olimpijskiej. To koniec, klamka zapadła

Niespodziewane wieści ws. Andrzeja Dudy w MKOl! To koniec? Zapadły decyzje

Wielka Katinka Hosszu kończy karierę

35-letnia Hosszu startowała w pięciu igrzyskach olimpijskich. Zadebiutowała w wieku 15 lat w Atenach, natomiast wszystkie medale olimpijskie, które ma w swoim dorobku, wywalczyła w Rio de Janeiro w 2016 roku. Została mistrzynią na dystansie 200 i 400 m st. zmiennym oraz 100 m st. grzbietowym, zdobyła także srebro na 200 m st. grzbietowym.

"Przez trzydzieści lat woda była moim domem, sanktuarium, w którym znajdowałam ukojenie i siłę. Od momentu, gdy jako dziecko po raz pierwszy postawiłam stopę w basenie, wiedziałam, że odkryłam coś magicznego. Chłodne objęcie wody było jak powrót do domu, miejsca, w którym grawitacja przestała istnieć, a każdy ruch przybliżał mnie do moich marzeń. W nadchodzących latach mam nadzieję dzielić się tą pasją z innymi — uczyć młodych pływaków magii, którą znalazłam w wodzie i zachęcać ich do podążania za marzeniami" – napisała Węgierka, znana jako "Żelazna Dama", na Instagramie.

Agata Wróbel straciła wzrok. Nagła tragedia legendarnej medalistki olimpijskiej. Poruszające słowa

Quiz. Rozpoznasz polskich mistrzów sportu z PRL-u? 15/15 to obowiązek kibica! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od jednej z największych legend. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, która przez lata dzierżyła rekord Polski w biegu na 400 m to... Natalia Kaczmarek Irena Szewińska Teresa Ciepły Następne pytanie

"Teraz, gdy patrzę wstecz na moją karierę, czuję ogromne spełnienie. Medale i rekordy są bezcenne, ale tym, co pozostało najgłębiej, jest moja niegasnąca miłość do pływania" - dodała była już pływaczka. W swoim dorobku Hosszu ma także dziewięć złotych medali mistrzostw świata. Rekord świata na 200 m st. zmiennym wynoszący 2.06,12, który ustanowiła w Kazaniu w 2015 roku, nadal obowiązuje.

"Jest sportsmenką, która zainspirowała pokolenia, nie tylko w kraju, ale i na całym świecie. Dzięki swojej niestrudzonej pracy i niezachwianej wierze udowodniła, że niemożliwe nie istnieje" — powiedział prezes Węgierskiego Stowarzyszenia Pływackiego Sandor Wladar, cytowany w oświadczeniu.